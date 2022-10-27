Ліга Європи

Португалець вийшов у старті на матч проти команди Максима Коваля.

Багаторазовий володар Золотого м'яча Кріштіану Роналду з'явився у стартовому складі Манчестер Юнайтед на гру проти тираспольського Шерифа у п'ятому турі Ліги Європи.

Це перша поява 37-річної зірки світового футболу після скандалу у матчі з Тоттенгемом, коли Роналду відмовився виходити на заміну і був переведений до дублю. Кріштіану був відсутній у заявці на суботній матч "манкуніанців" проти Челсі (1:1).

Зазначимо, що також у старті англійського клубу вийшов 18-річний англійський вінгер Алехандро Гаранчо.

Що цікаво, ворота молдавського клубу захищає українець Максим Коваль.