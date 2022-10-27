Україна

Шахтар збирається добре заробити на трансфері Михайла.

Помічник директора Шахтаря з футболу Карло Ніколіні розповів, скільки клуб збирається заробити на трансфері Михайла Мудрика.

"Італійські клуби пропонують невеликі суми, ми навіть не сідаємо за стіл переговорів. Є багато кандидатів з Англії, ряд іспанських і французьких клубів. Але зараз потрібно заплатити більше, щоб отримати Михайла. Разом з Мбаппе, Леау та Вінісіусом Мудрик є найсильнішим гравцем цієї позиції.

40 млн євро для підписання Мудрика? Ми не говоримо про такі суми. Навіть про 50 млн немає мови. Ми навіть не повідомляємо президенту про такі пропозиції. Ми оцінюємо Мудрика вище, ніж Антоні з Манчестер Юнайтед, за якого заплатили 100 мільйонів.

Арсенал та Манчестер Сіті зацікавилися Михайлом. Але є й інші команди, здатні відразу заплатити потрібну суму. Ми не зобов’язані продавати футболіста. У цій команді Михайло — найважливіший гравець. Якщо ви хочете підписати футболіста, який робитиме різницю в топклубі, потрібно платити відповідні гроші", — сказав Ніколині в інтерв'ю Calciomercato.

У поточному сезоні Михайло Мудрик провів на клубному рівні 11 матчів, у який забив 6 голів та віддав 7 результативних передач. Раніше журналіст CBS Бен Джейкобс заявив, що лондонський Арсенал є одним із безлічі клубів, який зацікавлений у послугах 21-річного українця, хоча "каноніри" і не робили офіційних пропозицій минулим літом.