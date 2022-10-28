Ліга Європи

Португалець не реалізовує гольові моменти.

Нинішній сезон для форварда МЮ Кріштіану Роналду — один з найгірших в кар'єрі. Про це говорить статистика. У 37 років португалець втрачає свій головний скілл — реалізацію моментів.

Як повідомляє WhoScored, володар п'яти Золотих м'ячів не реалізував п'ять явних гольових моментів цього сезону Ліги Європи. Це антирекорд, адже нікому в турнірі не знадобилось стільки можливостей для гола.

Нагадаємо, також Роналду отримав значний штраф за витівку у матчі з Тоттенгемом.