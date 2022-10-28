Іспанія

Француз цікавий каталонському клубу.

Контракт Нголо Канте та Челсі завершується влітку 2023 року. Наразі клуб та гравець не домовились щодо нової угоди, тому в кінці сезону француз може безплатно покинути Челсі.

Цим хоче скористатись Барселона, яка шукає заміну Серхіо Бускетсу. Як повідомляє Relevo, Барса спостерігає за ситуацією навколо Канте. Планом Б для каталонців є підписання Рубена Невеша із Вулвергемптона, але за його трансфер доведеться заплатити близько 30 мільйонів євро. Тому прихід Канте в якості вільного агента — пріоритет для "блаугранас".

Цього сезону Канте провів лише два матчі на полі через травми. Раніше повідомлялось, що Канте хоче залишитися в Челсі.