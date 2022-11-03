Ліга Європи
03 листопада 2022, 23:58
Динамо Київ вдруге поступилось Фенербахче
Команда Мірчі Луческу за шість матчів Ліги Європи здобула лише один бал.
Динамо Київ — Фенербахче, facebook.com/Fenerbahce
03 листопада 2022, 23:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Динамо Київ — Фенербахче 0:2
Голи: Гюлер, 23, Арао, 45+2
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Забарний, Попов, Вівчаренк (Кендзьора, 71) — Сидорчук, Шепелєв (Гармаш, 46) — Циганков, Буяльський (Караваєв, 70), Ванат — Бєсєдін (Кабаєв, 46).
Фенербахче: Алтай — Кадіоглу, Азіз, Салаї, Осаї-Семюел — Крешпу, Арао (Зайц, 73), Гюлер (Кахведжі, 64) — Валенсія (Жоао Педро, 64), Батшуаї (Мор, 65), Лінкольн (Аліоскі, 78).
Попередження: Гармаш, Забарний, Ванат, Сидорчук — Салаї, Мор
На 68-й хвилині був вилучений Ілля Забарний (Динамо Київ) (друге попередження).