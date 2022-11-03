Ліга Європи

Наставник "біло-синіх" поділився своїми думками напередодні матчу із Фенербахче.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу прокоментував майбутній матч шостого туру групового етапу Ліги Європи проти турецького Фенербахче.

"Я добре знаю президента та тренера Фенербахче. Звісно, у футболі може статися будь-що, однак я такого не казав (Динамо зробить все можливе, щоб не дозволити Фенербахче посісти перше місце в групі — прим.), це не правда. До того ж, я дуже добре знаю турецьких журналістів, знаю, як вони вміють винаходити новини, провокувати та розпалювати атмосферу перед матчами.

Фенербахче придбало багато дуже хороших гравців, із великим досвідом, які грають за свої збірні. Вони роблять значні зусилля, щоб створити якісну команду. Стамбульці мають 25 гравців одного рівня, у них немає поділу на основну та резервну команди. Усі футболісти — дуже якісні та досвідчені, багатьом близько 30 років. Серед молоді грають хіба що Гюлер і Мор.

У нас протилежна ситуація — ми втратили важливих гравців, у нас грають молоді футболісти. Маємо у складі п'ятьох гравців віком до 20 років. Думаю, що ми зробили помилку, настільки інтенсивно граючи благодійні матчі весною. Окрім того, збірники були зайняті у своїх національних командах. Ми дуже добре розпочали кваліфікацію Ліги чемпіонів, але поступилися великій команді — Бенфіці, яка також провела багато хороших трансферів. Із моменту програшу Бенфіці наші гравці почали втрачати мотивацію та очки в чемпіонаті.

Ми не програвали матчів, тому що суперники були сильнішими за нас. Усе вирішували окремі моменти: у Стамбулі пропустили на останніх хвилинах, АЕКу програли через пропущений зі штрафного м'яч, Ренну — подарувавши суперникам м'яч після помилок. Наші гравці перебувають у дуже складній ситуації. Кожні два дні ми змінюємо міста, стадіони, не маємо постійного місця для тренувального процесу, не бачимо своїх уболівальників.

У нас одна мета — вижити у цій ситуації та підтримувати найкращий рівень, який можливо зберегти. Одного дня війна завершиться, а Динамо має залишатися на своєму рівні. Це бренд, клуб із великою історією та переможними традиціями. Ми займаємо останнє місце в групі, але думаю, що не заслуговуємо там перебувати.

Після матчу в Стамбулі ми втратили Бущана та Шапаренка — двох дуже важливих для нас гравців. Шапаренко, який є нашим найкращим футболістом, опинився поза футболом на шість місяців. Що стосується Бущана, то він уже повернувся та займається разом із командою. Подивимося, чи зможе він зіграти, або ж ми знову задіємо Нещерета.

У нас дуже молода команда, і я впевнений, що вони будуть дуже мотивовані на цей матч. Найкращий спосіб конкурувати з досвідченими суперниками — бути добре підготовленими та проінформованими. У Фенербахче дуже досвідчені, якісні, здібні та швидкі гравці. Але ми дуже добре знаємо про сильні сторони кожного суперника, щоб нівелювати їх", - наводить слова Луческу прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Динамо – Фенербахче відбудеться сьогодні, 3 листопада, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.