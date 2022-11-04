Ліга Європи

Наставник турецької команди відповів на запитання журналістів після гри з Динамо.

Головний тренер турецького Фенербахче Жорже Жезуш прокоментував перемогу своєї команди у матчі шостого туру групового етапу Ліги Європи проти київського Динамо (2:0).

"Це дуже важливий момент для Фенербахче, адже ми фінішували на першому місці в групі та вийшли до 1/8 фіналу Ліги Європи. Таким чином, нам не доведеться грати два додаткові матчі плей-оф. Загалом, ми провели груповий етап без поразок. Чекаємо на суперника в наступному раунді, а також концентруємося на найближчому матчі в турецькій лізі.

12 матчів в єврокубках та одна поразка Динамо в екстратаймі кваліфікації Ліги чемпіонів? Той програний матч ми проводили в меншості. Як ви вже сказали, крім цього матчу, ми не поступилися в жодному. Фенербахче продемонстрував відмінний виступ у Лізі Європи, який також є важливим для позиції Туреччини в таблиці коефіцієнтів.

Але зараз наша мета — не перемога в Лізі Європи. У цього турніру інші фаворити. Наша найперша ціль — стати чемпіонами Туреччини, тому ми маємо сфокусуватися на наступному матчі з Сівасспором.

Також хотів би подякувати нашим уболівальникам, яких у Кракові було навіть більше, ніж фанів Динамо.

У наступних раундах нас очікують ще сильніші суперники. Ми зробимо все від себе залежне, щоб залишатися в Лізі Європи якомога довше, проте маємо бути чесними перед собою — ми не головні претенденти на перемогу в цьому турнірі. Багато чого залежатиме від суперника, який нам дістанеться в наступному раунді.

Гра молодого Арди Гюлера, який забив перший гол? Гюлер — дуже талановитий гравець, але ще молодий та має розвиватися в плані фізики і тактики. Якщо він прогресуватиме, то, безсумнівно, сформується у дуже якісного футболіста", - наводить слова Жезуша прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо — Фенербахче.