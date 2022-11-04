Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 6 туру групового етапу Ліги Європи 3 листопада 2022, 19:45.
Феєнорд — Лаціо, Getty Images
04 листопада 2022, 09:39
У поєдинку шостого туру групового етапу Ліги Європи голландський Феєнорд мінімально обіграв Лаціо (1:0).
Єдиний та переможний гол у матчі був забитий на 64 хвилині, а його автором став Хіменес.
Також зазначимо, що на шостій компенсованій хвилині було вилучено Ромеро.
У цій групі виникла цікава ситуація – одразу чотири команди набрали по вісім очок, тож путівки до плей-офф визначалися за особистими зустрічами та додатковими показниками.
До вашої уваги відео всіх голів матчу Феєнорд — Лаціо у шостому турі групового етапу Ліги Європи-2022/23:
Феєнорд — Лаціо 1:0
Гол: Хіменес, 64.
Вилучення: Ромеро, 90+6.