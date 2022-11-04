Ліга Європи

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 6 туру групового етапу Ліги Європи 3 листопада 2022, 19:45.

У поєдинку шостого туру групового етапу Ліги Європи голландський Феєнорд мінімально обіграв Лаціо (1:0).

Єдиний та переможний гол у матчі був забитий на 64 хвилині, а його автором став Хіменес.

Також зазначимо, що на шостій компенсованій хвилині було вилучено Ромеро.

У цій групі виникла цікава ситуація – одразу чотири команди набрали по вісім очок, тож путівки до плей-офф визначалися за особистими зустрічами та додатковими показниками.

До вашої уваги відео всіх голів матчу Феєнорд — Лаціо у шостому турі групового етапу Ліги Європи-2022/23:

Феєнорд — Лаціо 1:0

Гол: Хіменес, 64.

Вилучення: Ромеро, 90+6.