Ліга Європи

Football.ua представляє анонс поєдинків плей-офф другого за значимістю європейського кубка.

Слідом за Лігою чемпіонів після зимової павзи відновлюється боротьба й у Лізі Європи. У четвер, 16 лютого, відбудуться матчі 1/16 фіналу. Звичайно, увага українських вболівальників прикута до поєдинку, який відбудеться у Варшаві між донецьким Шахтарем і французьким Ренном.

Нагадаємо, на цій стадії буде зіграно лише вісім матчів. Вісім команд, які посіли перші місця на груповій стадії ЛЕ, вже пройшли безпосередньо до 1/8 фіналу турніру.

Аякс — Уніон Берлін

Четвер, 16 лютого, 19.45. Йоган Кройф Арена (Амстердам). Арбітр — Халіл Мелер (Туреччина). Пряма трансляція на Megogo.

Аякс потрапив до Ліги Європи, посівши третє місце в Лізі чемпіонів. Власне, в перегонах з Наполі та Ліверпулем нідерландцям непросто було на щось сподіватись. В підсумку, вони відстали від мерсисайдців, які посіли друге місце, аж на 9 очок.

На початку року команду лихоманило, що призвело до безвиграшної серії в чемпіонаті та втраті лідерства. Це вартувало роботи головному тренеру Стрехеру. На його місце прийшов Хейтінга і відвів команду від прірви. Амстердамці здобули три перемоги поспіль в чемпіонаті й впритул наблизились до лідера — Феєноорда, який вступає в плей-оф ЛЕ зі стадії 1/8 фіналу.

Уніон навесні посів друге місце в групі ЛЕ, причому в останньому турі німці здолали лідера Рояль Уніон СЖ (1:0), але цього виявилось замало, щоб уникнути додаткових матчів в плей-оф ЛЕ.

2022 рік берлінці закінчили невдалими результатами, але вже після перерви перезавантажились та становлять найбільшу загрозу для Баварії в боротьбі за "золоту салатницю". Після 20 турів Уніон посідає друге місце і відстає від мюнхенців на 1 очко.

Головне питання: чи не стануть німці жертвувати Лігою Європи, щоб здобути пряму перепустку в Лігу чемпіонів на наступний сезон? Чи навіть зазіхнути на чемпіонство...

Матч-відповідь відбудеться 23 лютого!

Орієнтовні склади:

Аякс: Рульї — Ренш, Альварес, Тімбер, Вейндал — Бергейс, Тейлор, Классен — Кудус, Тадич, Консейсау.

Уніон: Реннов — Духі, Кнохе, Лейте — Юранович, Хедіра, Гісельманн — Лаїдуні, Руссійон — Бекер, Бейренс.

Не зіграють: Каплан — Тріммель, Шафер, Габерер.

прогноз 2:2

Барселона — Манчестер Юнайтед

Четвер, 16 лютого, 19.45. Камп Ноу (Барселона). Арбітр — Мауріціо Маріані (Італія). Пряма трансляція на Megogo.

Анонс цього матчу читайте в окремому матеріалі на Football.ua.

Орієнтовні склади:

Барселона: Тер Штеген: Кунде, Араухо, Крістенсен, Бальде — Кессьє, де Йонг, Педрі — Рафінья, Левандовські, Гаві.

МЮ: Де Хеа — Далот, Магвайр, Шоу, Маласія — Каземіро, Фред — Санчо, Бруну, Рашфорд — Вегхорст.

Не зіграють: Бускетс, Дембеле — Еріксен, Забітцер, Мактоміней, Марсьяль, Мартінес, ван де Бек.

прогноз 1:1

Зальцбург — Рома

Четвер, 16 лютого, 19.45. Ред Булл Арена (Зальцбург). Арбітр — Гленн Нюберг (Швеція). Пряма трансляція на Megogo.

Чинний переможець Ліги конференцій Рома має непогані шанси позмагатись за другий єврокубковий трофей протягом двох років. Вже на стадії стикових матчів команді Моуріньо випала не найсильніший суперник за мірками Ліги Європи — австрійський Зальцбург. Хоча не все так просто.

Зальцбург посів третє місце в Лізі чемпіонів, здобувши 2 перемоги — над Динамо Загреб і Челсі. Причому звитяга над "аристократами" закінчилась дуже погано для тодішнього коуча Томаса Тухеля — німця відправили у відставку.

Варто відзначити захист австрійців. В групі ЛЧ вони пропустили 9 м'ячів. Це один з найкращих показників серед команд, які посіли треті місця — стільки ж у Спортінга і на 1 гол менше в Баєра. А в чемпіонаті своєї країни їм взагалі рівних немає — 9 пропущених в 17 матчах.

Для Роми міцний захист суперника може стати суттєвою проблемою. Із всіх команд, які претендують на єврокубки в чемпіонаті Італії, в Роми найгірший напад — 29 голів у 22 матчах. Та й в ЛЕ вони не могли похизуватись своїм нападом. Римляни здобули найпереконливішу перемогу лише над ХІКом (3:0), при цьому команда Моуріньо не змогла нав'язати конкуренцію Бетісу в боротьбі за перше місце у квартеті.

Зальцбург: Кон — Дедич, Соле, Павлович, Ульмер — Зайвальд, Гурна-Доа, Чергорд — Сучич — Фернанду, Окафор.

Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс — Залевський, Крістанте, Матич, Ель-Шаараві — Дібала, Пеллегріні — Абрагам.

Не зіграють: Гіндо, Око, Оморегі, Тіджані — Спінаццола.

прогноз 0:2

Шахтар — Ренн

Четвер, 16 лютого, 19.45. Стадіон Війська Польського (Варшава). Арбітр — Ірфан Пельто (Боснія і Герцеговина). Пряма трансляція на Megogo.

Анонс цього матчу читайте в окремому матеріалі Football.ua.

Орієнтовні склади:

Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайличенко — Бондаренко, Степаненко, Судаков — Зубков, Траоре, Криськів.

Ренн: Манданда — Спенс, Родон, Теат, Трюфферт — Буріжо, Дуе, Сантамарія, Доку - Калімуендо, Гуірі.

Не зіграють: Корнієнко, Швед, Назарина — Террьє, Траоре, Шека.

прогноз 0:0

Баєр — Монако

Четвер, 16 лютого, 22.00. БайАрена (Леверкузен). Арбітр — Орель Грінфілд (Ізраїль). Пряма трансляція на Megogo.

Дуже цікаво буде спостерігати за двобоєм цих команд. По-перше, обидві команди будуть робити ставку на Лігу Європи, адже потрапити у лігу чемпіонів через чемпіонат буде непросто, особливо для Баєра. По-друге, і німці, і французи набрали непогану форму — і вже зараз можуть влаштувати епічний двобій.

Орієнтовні склади:

Баєр: Градецькі — Тапсоба, Та, Інкапіє — Фрімпонг, Демарбай, Андріх, Сінгравен — Гложек, Вірц, Діабу.

Монако: Нюбель — Агілар, Дісасі, Маріпан, Енріке — Діатта, Фофана, Камара, головін - Бен-Сегир, Бен Єддер.

Не зіграють: Арангіс, Шик — Вандерсон, Сарр.

прогноз 2:3

Севілья — ПСВ

Четвер, 16 лютого, 22.00. Естадіо Рамон Санчес Пісхуан (Севілья). Арбітр — Раду Петреску (Румунія). Пряма трансляція на Megogo.

Севілья нарешті почала оживати після низки невдалих результатів, які не дозволили їм поборотись за вихід в плей-оф ЛЧ. Хоча й з сильнішими суперниками у них поки що немає шансів, але з командами рангом нижче іспанці справно набирають очки, якщо мова про чемпіонат.

Вже на стадії 1/16 фіналу їм дістався непростий суперник, який веде боротьбу за чемпіонство в Нідерландах. Попри те, що ПСВ йде на четвертій сходинці Ередивізі, команда ван Ністелроя вирізняється своєю атакою — 55 голів у 21 матчі першості. Варто відзначити, що саме ПСВ забив найбільше голів на груповій стадії ЛЕ — 15. Тому вважаємо, що цей поєдинок точно не змусить вас засумувати.

Орієнтовні склади:

Севілья: Боно — Ньязу, Баде, Гудель — Навас, Фернандо, Гує, Хіль — Сусо, Торрес — Ен-Насірі.

ПСВ: Бенітес — Тезе, Рамалью, Брентвейт, ван Анхолт — Сангаре, Верман — Бакайоко, Сімонс, Азар, де Йонг.

Не зіграють: Корона, Маркан, Папу Гомес — Ель-Газі, Мвене.

прогноз 1:3

Спортінг — Мітьюлланн

Четвер, 16 лютого, 22.00. Ештадіу Жозе Алвеладе (Лісабон). Арбітр — Франсуа Летексьє (Франція). Пряма трансляція на Megogo.

Португальцям пощастило з жеребом на цій стадії змагань. В суперниках у Спортінга представник Данії Мітьюлланн.

Данці вийшли з унікальної групи, де всі команди набрали по 8 очок, тому місця розподілялись за іншими критеріями. Чемпіонат Данії ще не відновився після перерви, тому Мітьюлланн готується до єврокубків через контрольні поєдинки. Зокрема команда змагається в Атлантичному кубку, де перемагає суперників, але в офіційних матчах з цим були великі проблеми. Остання перемога Мітьюлланна датується 3 листопада, коли був обіграний Штурм Грац, а в чемпіонаті власної країни "вовки" перемагали в середині жовтня.

Спортінг провалився в доволі рівній групі ЛЧ, посівши третє місце. Зате завдяки матчам чемпіонату "дракони" мають певний ігровий тонус. Власне, із недавніх результатів варто відзначити розгром Браги (конкурента за місце в зоні ЛЧ) з рахунком 5:0, та поразку від Порту цими вихідними — 1:2.

Орієнтовні склади:

Спортінг: Адан — Інасіо, Коатес, Рейс — Бельєрин, Гонсалвес, Угарте, Фатаву — Едвардс, Шерміті, Трінкау.

Мітьюлланн: Лессль — Андерсон, Гартенман, Жуніньо, Паулінью — Шарлес, Мартінес, Серенсен — Дреєр, Каба, Ісаксен.

Не зіграють: Браганса, Ессуго, Моріта — Святченко.

прогноз 4:0

Ювентус — Нант

Четвер, 16 лютого, 22.00. Allianz Stadium (Турин). Арбітр — Жоау Педру Піньєру (Португалія). Пряма трансляція на Megogo.

Ліга Європи для Ювентуса — чи не єдиний шанс потрапити у Лігу чемпіонів. Для цього потрібно — не багато, не мало — виграти турнір. Для першого кроку на шляху до трофея суперник слушний — Нант, який бовтається в середині турнірної таблиці Ліги 1.

Мотивація Ювентуса зрозуміла, та й зі складом у "бьянконеррі" все гаразд, тому сміливо можна їх вважати одним із претендентів на кубок. І результати налагоджуються — туринці вже в півфіналі Кубка Італії, а також виграли 2 матчі Серії А, не пропустивши жодного гола.

Нант — явний андердог протистояння. Потрапляння в ЛЕ через перемогу в Кубку Франції — вже диво — власне, як і вихід з рівної групи. Але з розлюченим Ювентусом команда не здатна тягатись на рівних. Є відчуття, що італійці можуть закрити долю протистояння вже в першому матчі.

Орієнтовні склади:

Ювентус: Щесни — Данілу, Бремер, Сандро — Де Шільйо, Локателлі, Рабіо, Костич — Ді Марія, Влахович, К'єза.

Нант: Лафон — Сантонс, Жиротто, Кастеллетто, Хаджам - Мутуссами, Чірівелья — Бла, Молле, Гессан — Делор.

Не зіграють: Мілік, Міретті, Петерс, Погба, Бонуччі — Ганаго.