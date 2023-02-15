Ліга Європи

Екскоуч "гірників" — про поєдинки плей-оф Ліги Європи.

Колишній головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека висловився щодо майбутнього матчу 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому "гірники" зіграють проти Ренна.

"Буде важко. Весною в Україні сезон відновлюється матчами єврокубків. Команда знаходиться не в найкращій фізичній формі, і ви граєте проти суперників, які не припиняли грати взимку.

В Україні зима – це підготовка. Коли я там тренував, ми намагалися підібрати максимально конкурентні контрольні матчі, щоби бути готовими з першої гри, але це не можна порівнювати з офіційними поєдинками. Коли у лютому українська команда грає з іншою європейською командою, то вони ніколи не бувають у рівних умовах", — цитує Фонсеку Ouest-France.

Нагадаємо, матч між Шахтарем та Ренном відбудеться 16 лютого, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.