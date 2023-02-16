Ліга Європи

Керманич Барселони прокоментував прийдешній матч проти Манчестер Юнайтед.

Каталонська Барселона завершує останні приготування до першого матчу проти англійського Манчестер Юнайтед у рамках попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА.

Барселона — Манчестер Юнайтед. Напередодні

Головний тренер "блаугранас" Хаві напередодні гри прокоментував стан його підопічних.

"Для мене нестерпно слухати гімн Ліги чемпіонів, сидячи на дивані вдома. Це дуже злить. Задля підтримання іміджу нашого клубу ми маємо брати участь у весняній частині цього турніру.

Але ми повинні дивитись в очі реальності. Ми перебуваємо в передчутті цього змагання, Ліги Європи, яке має стати гарним випробуванням для команд, які залишились.

Єврокубки — це завжди важливо, і тим паче, якщо ми споглядаємо назад на кілька невдалих сезонів. Безсумнівно, це хороший тест, щоб побачити, що ми можемо конкурувати на міжнародному рівні", — заявив іспанський фахівець.

Матч Барселона — Манчестер Юнайтед відбудеться 16 лютого, о 19:45.