Франция

Парижани залишились без основного правого захисника.

Захисник ПСЖ Ашраф Хакімі пропустить матч 24 туру чемпіонату Франції проти Лілля, повідомляє Le Parisien.

За інформацією джерела, марокканець відчуває біль у підколінному сухожиллі. Парижани запланували для нього програму оновлення, через що він не зможе зіграти у найближчому матчі.

Додамо, що Хакімі провів за парижан 31 матч у всіх турнірах цього сезону, забив чотири голи та зробив п'ять результативних передач. Також він увійшов до збірної 2022 року за версією IFFHS.