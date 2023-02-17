Ліга Європи

Підсумки гри від суперника українського клубу.

Нападник Ренна Карл Токо-Екамбі поділився думкою щодо поразки Шахтарю (1:2) у матчі 1/16 Ліги Європи.

"Це був цікавий матч. Було кілька аспектів, якими ми могли б насолодитися. Ми надто легко дали Шахтарю забити 2 голи, але у другому таймі грали вже краще.

Тепер ми маємо домашній матч і хочемо скористатися цим. Потрібно покращити деякі моменти, вірю, що ми це зробимо", — сказав форвард.

Нагадаємо, що найкращим гравцем матчу у складі донецького клубу став Тарас Степаненко. Принаймні, така версія авторитетного статистичного порталу, а ми хочемо спитати вашу думку окремо.