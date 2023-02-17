Підсумки гри від суперника українського клубу.
Карл Токо Екамбі / instagram.com/staderennaisfc
17 лютого 2023, 11:27
Нападник Ренна Карл Токо-Екамбі поділився думкою щодо поразки Шахтарю (1:2) у матчі 1/16 Ліги Європи.
"Це був цікавий матч. Було кілька аспектів, якими ми могли б насолодитися. Ми надто легко дали Шахтарю забити 2 голи, але у другому таймі грали вже краще.
Тепер ми маємо домашній матч і хочемо скористатися цим. Потрібно покращити деякі моменти, вірю, що ми це зробимо", — сказав форвард.
Нагадаємо, що найкращим гравцем матчу у складі донецького клубу став Тарас Степаненко. Принаймні, така версія авторитетного статистичного порталу, а ми хочемо спитати вашу думку окремо.