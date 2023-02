Вчора, 16 лютого, відбулися перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій.

За підсумками минулих зустрічей УЄФА оголосив імена претендентів на звання найкращого голу тижня у кожному турнірі.

У Лізі Європи на нагороду претендують півзахисники Севільї Неманья Гудель та Лукас Окампос, захисник Монако Аксель Дісасі та хавбек Баєра Флоріан Вірц.

Four top goals to choose from! A, B, C or D? ⚽️🤷@Heineken || #UELGOTW || #UEL