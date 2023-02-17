У кожному турнірі є по чотири кандидати.
Лукас Окампос, Getty Images
17 лютого 2023, 10:59
Вчора, 16 лютого, відбулися перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій.
За підсумками минулих зустрічей УЄФА оголосив імена претендентів на звання найкращого голу тижня у кожному турнірі.
У Лізі Європи на нагороду претендують півзахисники Севільї Неманья Гудель та Лукас Окампос, захисник Монако Аксель Дісасі та хавбек Баєра Флоріан Вірц.
У Лізі конференцій нагороду можуть отримати нападник Карабаха Леандро Андраде, форвард Лаціо Чіро Іммобіле, гравець Лудогорця Ігор Тьяго та нападник Фіорентини Артур Кабрал.
Проголосувати за одного з кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА: Ліга Європи та Ліга конференцій.
Раніше повідомлялося, що хавбек Шахтаря Дмитро Криськів претендує на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.