Ліга Європи

У кожному турнірі є по чотири кандидати.

Вчора, 16 лютого, відбулися перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій.

За підсумками минулих зустрічей УЄФА оголосив імена претендентів на звання найкращого голу тижня у кожному турнірі.

У Лізі Європи на нагороду претендують півзахисники Севільї Неманья Гудель та Лукас Окампос, захисник Монако Аксель Дісасі та хавбек Баєра Флоріан Вірц.

У Лізі конференцій нагороду можуть отримати нападник Карабаха Леандро Андраде, форвард Лаціо Чіро Іммобіле, гравець Лудогорця Ігор Тьяго та нападник Фіорентини Артур Кабрал.

Проголосувати за одного з кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА: Ліга Європи та Ліга конференцій.

Раніше повідомлялося, що хавбек Шахтаря Дмитро Криськів претендує на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.