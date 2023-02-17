Ліга Європи

Наставник "старої синьйори" поділився своїми думками після гри з Нантом у Лізі Європи.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував нічийний результат у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти французького Нанта (1:1).

"Немає сенсу сидіти тут і говорити, що був пенальті або друга жовта картка. Ми могли б досягти більшого успіху, якби рухали м'яч швидше. Вийшовши вперед, ми зупинилися, рухали м'яч у повільному темпі.

Тільки після того, як ми пропустили в контратаці, ми знову ввімкнулися. Як тільки ми почали рухатись швидше, ви побачили, що ми створювали гольові моменти.

У нас було кілька шансів зробити рахунок на нашу користь, нам потрібно було забивати більше голів, особливо в цій грі", — наводить слова Алегрі Football Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ювентус — Нант.