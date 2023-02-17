Ліга Європи

Наставник "вовків" поділився своїми думками після гри з Зальцбургом.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував поразку своєї команди у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Зальцбурга (0:1).

"Це футбол, ось що ми говоримо в таких ситуаціях. Тут треба забивати голи. Цього м'яча могло і не бути, але він трапився. Я вважаю, ми домінували та контролювали цю гру, яка була для нас дуже спокійною.

Ми змарнували кілька неймовірних можливостей, а в першому таймі нам не дали пробити пенальті. Нам не пощастило зі зміною судді на цього джентльмена. Пропустити цей гол на останніх хвилинах було несправедливо", — наводить слова Моурінью Sky Sport Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зальцбург — Рома.