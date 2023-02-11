Італія

Відбувся черговий матч 22 туру італійського чемпіонату.

У матчі 22 туру італійської Серії А Рома в гостях не змогла обіграти Лечче. Матч закінчився з рахунком 1:1.

Рахунок у матчі було відкрито на сьомій хвилині, коли Роджер Ібаньєс зрізав м'яч у свої ворота. За десять хвилин цифри на табло стали рівними зусиллями Пауло Дібали, який реалізував пенальті.

Після 22 турів Рома набрала 41 очко та посідає третє місце у турнірній таблиці Серії А, а у Лечче — 24 бали та 14 рядок.

Лечче — Рома 1:1

Голи: Ібаньєс, 7 (автогол) — Дібала, 17 (з пенальті).

Лечче: Фальконе — Галло (Пеццелла, 74), Умтіті, Баскіротто, Гендрей — Гонсалес (Аскільдсен, 67), Г'юлманд, Блен — Ді Франческо (Уден, 88), Стрефецца (Банда, 74), Коломбо (Перссон, 67).

Рома: Патрісіу — Ібаньєс, Смоллінг, Манчіні — Ель Шаараві, Матич (Вейналдум, 83), Крістанте, Залевські — Дібала, Пеллегріні (Сольбаккен, 88) — Абрагам (Белотті, 83).

Попередження: Стрефецца, Коломбо, Гонсалес, Г'юлманд — Ібаньєс.