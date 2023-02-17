Бразилець провів сильний поєдинок проти Барселони.
Каземіро, getty images
17 лютого 2023, 20:27
Манчестер Юнайтед в рамках першого поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи зіграв проти Барселони. Матч завершився нічийним результатом — 2:2.
Як повідомляє видання Whoscored, півзахисник "червоних дияволів" Каземіро встановив рекорд цьогорічного розіграшу турніру.
Бразильський футболіст віддав шість розрізних передач у матчі проти каталонців. Жоден гравець не віддав більше.
Нагадаємо, відео голів та огляд матчу між Барселоною та Манчестер Юнайтед дивіться на Football.ua.