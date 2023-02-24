Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/16 фіналу Ліги Європи, що відбувся 23 лютого 2023, 19:45.

Португальський Спортінг у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи впевнено обіграв датський Мідтьюлланн з рахунком 4:0.

Перемогу португальському клубу принесли забиті м'ячі у виконанні Себастьяна Коатеса та Педру Гонсалвеша, який оформив дубль. Ще один м'яч забив Гартенманн, який зрізав м'яч у ворота.

Зазначимо, що з 38 хвилини господарі грали у меншості після вилучення Пауліньо, який отримав дві жовті картки за дві хвилини.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Мідтьюлланн — Спортінг в 1/16 фіналу Ліги Європи-2022/23:

Мідтьюлланн — Спортінг 0:4 (перший матч 1:1)

Голи: Коатес, 21, Гонсалвеш, 50, 77, Гартенманн, 85 (автогол).

Мідтьюлланн: Льоссль — Пауліньо, Гартенманн, Дальсгор, Андерссон (Тухосен, 72) — Ольсон, Гігович, Соренсен (Бак Єнсен, 46) — Андреасен (Ашур, 46), Ісаксен (Хельсельберг, 79), Сельмані (Чилуфія, 46).

Спортінг: Адан — Інасіу, Коатес, Сен-Жюст — Гомес (Сантуш, 65), Угарте (Танлонго, 77), Моріта (Фернандеш, 53),Ешгаю (Бельєрін, 46) — Гонсалвеш, Едвардс (Трінкау, 65), Пауліньо.

Попередження: Пауліньо, Ашур, Гігович — Ешгаю, Угарте.

Вилучення: Пауліньо, 38 (друга жовта).