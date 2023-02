Вчора, 23 лютого, пройшли матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій, за підсумками яких стали відомі всі учасники 1/8 фіналу турніру.

УЄФА за підсумками минулих матчів оголосила імена чотирьох претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі конференцій.

Так, до них увійшли півзахисник Фіорентини Джакомо Бонавентура, воротар Андерлехта Барт Вербрюгген, хавбек Шерифа Мухамед Діоп та нападник Леха Мікаель Ісхак.

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Також УЄФА назвав імена футболістів, які претендують на звання автора найкращого голу тижня у Лізі конференцій.

На нагороду претендують півзахисник Базеля Зекі Амдуні, хавбек Шерифа Мухамед Діоп, нападник Браги Альваро Джало та його одноклубник Андре Каштру.

