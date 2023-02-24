Ліга конференцій

Олексій Гуцуляк прокоментував підсумки повторного матчу проти АЕКу.

Півзахисник Дніпра-1 Олексій Гуцуляк прокоментував нічийний результат у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій проти АЕКу, що дозволило кіпрському клубу пройти в наступну стадію турніру.

"Дякую, що вболівали за нас. Ми прагнули виграти, але вже так вийшло, що суперник постійно тягнув час, адже у нього була перевага після першого матчу, а нам було важче, оскільки обов’язково треба було забивати. На мій погляд, ми показали достойну гру, зіграли краще, ніж суперник, проте нам не пощастило у завершальній стадії. Ми віддавалися весь матч, і гадаю, що усі вболівальники це побачили.

Звісно, що кожен футболіст мріє зіграти у Лізі чемпіонів, і наша команда до цього йде. Зараз ми отримали цікавий досвід у Лізі конференцій і тепер хочеться себе спробувати на наступному рівні. Тому ми ставимо перед собою завдання стати чемпіонами і виступати у Лізі чемпіонів.

Жовта картка? Був ігровий момент. Думав, що суперник не влучив у м’яч, і вже просто чекав контакту. Так що так вийшло.

Емоції від Кошице в цілому позитивні, тому що ми вийшли з групи. І цим ми виконали наше завдання, яке і ставилося перед цим єврокубковим сезоном. Люди нас тут підтримували, збиралися на усі матчі. Було і багато українців, тому ми відчували себе, як вдома. Всім дуже дякую – в цілому місту, і тим людям, котрі приходили нас підтримувати", - наводить слова Гуцуляка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Днепр-1 — АЕК Ларнака.