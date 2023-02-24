Україна

До вашої уваги трансляція спарингу за участю команди Періци Огнєновича.

Харківський Металіст продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Сьогодні, 24 лютого, команда Періци Огнєновича проведе черговий контрольний матч, у якому суперником буде киргизстанський Дордой з Бішкека.

Стартовий свисток матчу пролунає об 11:30 за київським часом.

Онлайн трансляція:

Раніше Металіст провів два матчі за один день – це було 21 лютого. Харків'яни поступилися Абдишу-Аті, а також розписали мирову з Валмієрою.