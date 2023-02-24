Ліга Європи

Український голкіпер був героєм поєдинку проти французької команди.

Вчора, 23 лютого, донецький Шахтар у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи в серії післяматчевих пенальті обіграв французький Ренн.

Статистичний портал WhoScored оцінив дії футболістів на полі і найкращим був воротар "гірників" Анатолій Трубін, який отримав 8,9 балів.

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Найгіршим гравцем команди Ігора Йовічевіча став нападник Данило Сікан — 5,2 бала.

Найкращим гравцем Ренна визнано форварда Аміна Гуїрі (8,3), а найгіршим — Біргера Мелінга (5,7).

Раніше Football.ua оцінив дії футболістів Шахтаря у матчі проти Ренна.