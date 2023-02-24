Український голкіпер був героєм поєдинку проти французької команди.
Анатолій Трубін, ФК Шахтар
24 лютого 2023, 11:41
Вчора, 23 лютого, донецький Шахтар у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи в серії післяматчевих пенальті обіграв французький Ренн.
Статистичний портал WhoScored оцінив дії футболістів на полі і найкращим був воротар "гірників" Анатолій Трубін, який отримав 8,9 балів.
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Найгіршим гравцем команди Ігора Йовічевіча став нападник Данило Сікан — 5,2 бала.
Найкращим гравцем Ренна визнано форварда Аміна Гуїрі (8,3), а найгіршим — Біргера Мелінга (5,7).
Раніше Football.ua оцінив дії футболістів Шахтаря у матчі проти Ренна.