Ліга Європи

Португалець подякував вболівальникам за підтримку в матчі з Барсою.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш прокоментував перемогу над Барселоною в 1/16 Ліги Європи.

"Ми не перестаємо вірити у команду. Віра вболівальників допомагає нам у скрутні моменти. Нам вдавалися шикарні камбеки. Сьогодні ми досягли ще одного хорошого результату. Тепер готуватимемося до великого матчу у неділю (проти Ньюкасла)", — цитує португальця BT Sport.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Барселона в 1/16 фіналу Ліги Європи-2022/23.

Раніше Ерік тен Гаг висловився щодо перемоги над Барсою.