Ліга Європи

Наставник "блаугранас" поділився своїми думками після гри з Манчестер Юнайтед.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед (1:2).

"Перший гол завдав нам болю. Програні дуелі у другому таймі коштували нам дуже дорого. Ми контролювали ситуацію в першому таймі. Суперник у чудовій формі. Цей матч — сильне розчарування для нас. Прикро, бо команда показала своє обличчя і, можливо, заслужила трохи більшого.

Ми мали шанси. Ми не врахували дрібні деталі, тож і вилетіли. Відчуття, що ми грали краще, ніж минулого сезону. Ми показали себе із серйозними суперниками, але не досягли успіху. Наступного року ми спробуємо вкотре. Ми маємо провести самоаналіз. Тепер настав час зосередитися на Ла Лізі та Кубку Іспанії", — наводить слова Хаві Marca.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Барселона.