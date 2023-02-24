Ліга Європи

Коуч монегасків підбив підсумки єврокубкового сезону.

Головний тренер Монако Філіп Клеман висловився про виліт команди з Ліги Європи від Баєра.

"Обставини склалися не на нашу користь. Гра була рівною. Баєр контролював перший тайм. Після цього ми чудово повернулися. Ми перевершували їх фізично та психологічно, особливо в останні 30 хвилин. Нам не так уже й багато не вистачало.

Я скоріше пишаюся, ніж розчарований. Ми мали кілька фантастичних моментів за останні чотири місяці. Я вже дуже пишався хлопцями, але ніколи так не пишався, як цього вечора", – сказав Клеман.

Нагадаємо, в першому матчі Монако виграло 3:2, а через тиждень з таким же рахунком поступилось. У підсумку все вирішила серія пенальті, в якій сильнішими виявилися футболісти німецької команди, які пройшли в 1/8 фіналу Ліги Європи. На цій стадії змагань німці зіграють з Ференцварошем.