Представляємо вашій увазі результати жеребкування третього за престижністю єврокубка.
УЄФА
24 лютого 2023, 14:22
Сьогодні, 24 лютого, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій.
У цьому турнірі, на жаль, не залишилося команд із України, оскільки Дніпро-1 не зміг подолати кіпрський бар'єр у вигляді АЕКу з Ларнаки.
У жеребкуванні взяли участь 16 клубів: команди, які посіли перші місця у групах на груповому етапі (сіяні), а також клуби, що пройшли 1/16 фіналу турніру.
Власники перших місць на груповому етапі (сіяні): АЗ Алкмар, Вест Гем, Вільяреал, Істанбул Башакшехір, Ніцца, Сівасспор, Слован Братислава, Юргорден.
Переможці стикових матчів (несіяні): Андерлехт, Базель, Лаціо, АЕК Ларнака, Фіорентина, Гент, Лех, Шериф.
У ході жеребкування утворилися такі пари:
АЕК Ларнака — Вест Гем
Фіорентина — Сіваспор
Лаціо — АЗ Алкмар
Лех — Юргорден
Базель — Слован
Шериф — Ніцца
Андерлехт — Вільярреал
Гент — Істанбул
Нагадаємо, перші матчі заплановані на 9 березня, а поєдинки у відповідь пройдуть через тиждень — 16 березня.