Ліга конференцій

Представляємо вашій увазі результати жеребкування третього за престижністю єврокубка.

Сьогодні, 24 лютого, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій.

У цьому турнірі, на жаль, не залишилося команд із України, оскільки Дніпро-1 не зміг подолати кіпрський бар'єр у вигляді АЕКу з Ларнаки.

У жеребкуванні взяли участь 16 клубів: команди, які посіли перші місця у групах на груповому етапі (сіяні), а також клуби, що пройшли 1/16 фіналу турніру.

Власники перших місць на груповому етапі (сіяні): АЗ Алкмар, Вест Гем, Вільяреал, Істанбул Башакшехір, Ніцца, Сівасспор, Слован Братислава, Юргорден.

Переможці стикових матчів (несіяні): Андерлехт, Базель, Лаціо, АЕК Ларнака, Фіорентина, Гент, Лех, Шериф.

У ході жеребкування утворилися такі пари:

АЕК Ларнака — Вест Гем

Фіорентина — Сіваспор

Лаціо — АЗ Алкмар

Лех — Юргорден

Базель — Слован

Шериф — Ніцца

Андерлехт — Вільярреал

Гент — Істанбул

Нагадаємо, перші матчі заплановані на 9 березня, а поєдинки у відповідь пройдуть через тиждень — 16 березня.