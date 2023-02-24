Україна

Андрій Миколайович згадав перший день повномасштабного вторгнення рф.

Легенда світового футболу, ексгравець Динамо Київ, Мілану і Челсі, а також колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко пригадав, як дізнався про повномасштабне вторгнення росії.

"Якщо чесно, я пам'ятаю кожну секунду того ранку. Це неможливо забути. Особливо дзвінок матері. Вона була засмучена, вона плакала. Це, можливо, був найважчий момент у моєму житті – почути цю погану новину, дізнатися про те, що сталося те, чого ми так боялися.

Звичайно, моя сім'я не хоче їхати. Сестра сказала: "Ми хочемо лишитися. Подивимося, як розвиватиметься ситуація. Знаєш, можливо, щось швидко зміниться". Я просто хотів повернутися, щоб допомогти сім'ї… Допомогти країні. І, звісно, мамі. Вона сказала: "Використовуй свій голос. Говори", – поділився Шевченко.

Ми із сином уперше пішли на Трафальгарську площу. Там був мітинг. Потрібно було підвищити обізнаність людей, щоби допомогти українському народу. Потрібно було використовувати мій зв'язок із людьми.

Я ніколи не бачив мою країну, мій Київ без світла. Але реакція людей була дуже сильною. Усі об'єдналися ще сильніше. Ми почали допомагати одне одному. Ми ділимося речами – ті, хто має генератори, запрошують сусідів до себе помитися.

У перші кілька тижнів усі важливі українські спортсмени об'єдналися. Це Володимир та Віталій Кличко, Олександр Зінченко... Я дуже пишаюся українськими спортсменами, які залишились у країні. А дуже багато спортсменів, які виступали в інших країнах, ніколи не забували про Україну", – сказав Шевченко для Sky Sports.

Раніше Андрій Шевченко зізнався, що скучив по роботі та готовий очолити клуб або збірну.