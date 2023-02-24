Ліга Європи

Лідер "гірників" оцінив жеребкування єврокубку.

Півзахисник донецького Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. Нагадаємо, "гірники" зіграють із Феєнордом.

"Я знаю, що Роттердам – гарне місто. У Феєнорда хороший стадіон, буде підтримка. Про команду нічого зараз не можу сказати, бо не стежив за ними.

Але такі клуби з чемпіонату Нідерландів завжди дуже сильні. Феєноорд завжди виступає в єврокубках, бореться за чемпіонство.

Там як мінімум хороші молоді гравці. Вони славляться тим, що виховують їх, а тоді продають. Вважаю, буде хороша гра. Можна сказати, жеребкуванням задоволений.

Я хотів Бетіс, тому що це близько до моєї родини. Можливо ще Ференцварош, так думав. Не хотів Арсенал", — сказав Степаненко.

Нагадаємо, що раніше головний тренер донецького Шахтаря Ігор Йовічевіч прокоментував жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.