Лідер "гірників" оцінив жеребкування єврокубку.
ТАРАС СТЕПАНЕНКО, СКРІН З YOUTUBE-КАНАЛУ БОМБАРДИР
24 лютого 2023, 22:45
Півзахисник донецького Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. Нагадаємо, "гірники" зіграють із Феєнордом.
"Я знаю, що Роттердам – гарне місто. У Феєнорда хороший стадіон, буде підтримка. Про команду нічого зараз не можу сказати, бо не стежив за ними.
Але такі клуби з чемпіонату Нідерландів завжди дуже сильні. Феєноорд завжди виступає в єврокубках, бореться за чемпіонство.
Там як мінімум хороші молоді гравці. Вони славляться тим, що виховують їх, а тоді продають. Вважаю, буде хороша гра. Можна сказати, жеребкуванням задоволений.
Я хотів Бетіс, тому що це близько до моєї родини. Можливо ще Ференцварош, так думав. Не хотів Арсенал", — сказав Степаненко.
Нагадаємо, що раніше головний тренер донецького Шахтаря Ігор Йовічевіч прокоментував жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.