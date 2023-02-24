Україна

Головний тренер донецького Шахтаря прокоментував жеребкування 1/8 Ліги Європи.

Головний тренер донецького Шахтаря Ігор Йовічевіч прокоментував жеребкування 1/8 Ліги Європи.

"Є відчуття, що відправляємося у місто, де все почалося. Роттердам був початковою крапкою в нашій свіжій історії та нашому шляху, повернутися у це місто дуже приємно. А команда є дійсно топова. Фейеноорд цього року сильно виглядає, виграв свою групу у Лізі Європи, є лідером голландського чемпіонату. У турнірі немає слабких супротивників. Ми дуже поважаємо нашого суперника, це будуть важкі матчі.

Вони можуть сказати, що вони фаворити цього поєдинку, проте ми будемо битися до кінця і вірити, що диво може статися ще раз, і з цим натхненням вийдемо спершу у Варшаві, а потім й у Роттердамі.

Не сказав би, що розмови про фаворитизм нашої команди перед матчами грають нам на користь, бо потрібно лише поглянути на їхні бюджети, вартість футболістів, звісно, це грає дуже важливу роль, проте коли починається поєдинок не завжди фаворити виграють. Футбол така гра, що тут може відбутися багато речей упродовж 90 хвилин. І в той день ти маєш показати, що готовий кинути виклик. Це наша філософія йти матч за матчем і вірити, що неможливе стане можливим.

Не роздумував над теоретичним суперником перед жеребкуванням, бо на цьому етапі немає слабких команд. Будемо готуватися. Наразі пріоритетом для нас є матч з Минаєм, маємо проблеми з дискваліфікаціями. Сподіваюся, нам вдасться відновитися після гри із додатковим часом, чого не вистачало з першого кола в плані ігрового тонусу. А далі побачимо, як буде. Будемо вірити, що до Будапешта є певний шлях після відновлення, а потім час покаже".

Окрім того, стали відомі й інші пари 1/8 фіналу турніру.