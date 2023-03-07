Ліга Європи

Бразильський хавбек отримав пошкодження у матчі проти Ліверпуля.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро може пропустити найближчий матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Бетіса. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, 31-річний бразилець отримав пошкодження у минулому матчі 26 туру англійської Прем'єр-ліги проти Ліверпуля (0:7), після чого його замінили на 77 хвилині зустрічі.

Зазначається, що медичний персонал "червоних дияволів" уважно стежить за футболістом та оцінить його стан перед грою з іспанським клубом.

Нагадаємо, матч МЮ – Бетіс відбудеться у четвер, 9 березня, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.