Ліга Європи

МЮ залишився без важливих гравців.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг повідомив на пресконференції перед матчем 1/8 фіналу Ліги Європи, що вінгер Антоні Марсьяль та півзахисник Марсель Забітцер пропустять зустріч.

Коуч підтвердив, що француз та австрієць не встигнуть відновитись до цього поєдинку через пошкодження.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що головний тренер команди Ерік Тен Гаг визначився з тими, на кого не розраховує.

Матч МЮ – Бетіс відбудеться у четвер, 9 березня, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.

Раніше повідомлялось, що також матч з Бетісом пропустить Каземіро.