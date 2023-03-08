Англія

Форвард відновився після травми.

У третьому турі групового етапу чемпіонату світу збірна Бразилії програла Камеруну з рахунком 0:1.

Цей матч закінчився невдало й для форварда Габріела Жезуса. Він отримав травму і був замінений у другому таймі.

В нього була травма коліна, від якої він відновлювався протягом трьох місяців. І 8 березня 25-річний нападник провів перше тренування у загальній групі Арсеналу.

Gabriel Jesus on his first full training session today — important news for Arsenal ⚪️🔴🇧🇷 #AFC



🎥 @footballdaily pic.twitter.com/Zpx4NSWqjg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 8, 2023

Цілком можливо, що у четвер, 9 лютого, він буде у заявці "канонірів" на перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Спортінгу з Ліссабону. Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом.