У третьому турі групового етапу чемпіонату світу збірна Бразилії програла Камеруну з рахунком 0:1.

Цей матч закінчився невдало й для форварда Габріела Жезуса. Він отримав травму і був замінений у другому таймі.

В нього була травма коліна, від якої він відновлювався протягом трьох місяців. І 8 березня 25-річний нападник провів перше тренування у загальній групі Арсеналу.

Gabriel Jesus on his first full training session today — important news for Arsenal ⚪️🔴🇧🇷 #AFC



