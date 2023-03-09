Ліга Європи

Голландський фахівець порівняв "гірників" із топ-клубами чемпіонату Нідерландів.

Головний тренер Зорі Патрік ван Леувен оцінив донецький Шахтар напередодні матчів 1/8 фіналу Ліги Європи між "гірниками" та Феєнордом.

"У Шахтаря справді гарна команда. Вони, як Аякс та ПСВ, мають багато молодих та талановитих гравців. У цих клубів багато спільного.

Це пов'язано із ситуацією, в якій зараз перебуває країна. Тут надзвичайно сильний патріотичний дух усередині команд. Це, безумовно, стосується тих, хто виступає на європейській арені.

Шахтар діє від атаки, але у єврокубках реалістично підходить до підготовки. Вони завжди добре організовані", - наводить слова ван Леувена r12.nl.

Нагадаємо, перший матч між Шахтарем та Феєнордом відбудеться сьогодні, 9 березня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.