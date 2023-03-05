Україна

До вашої уваги огляд матчу УПЛ за 5 березня 2023 року, 13:00.

Зоря здійснила неймовірний камбек в матчі 16 туру УПЛ проти Ворскли. Полтавці швидко шокували суперника двома голами Сефері. Але луганці не склали зброю: у другому таймі гол Русіна та дубль Бражка допоміг команді ван Леувена забрати три очка.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Ворскла — Зоря 2:3

Голи: Сефері, 5, 16 (з пенальті) — Бражко, 57, 90+3 (з пенальті), Русин, 90+1.

Ворскла: Ісенко — Чеснаков, Рамірес, Павлюк — Перейра (Хрипчук, 63), Юрченко (Яворський, 74), Скляр, Пердута — Сефері, Родрігес, Степанюк.

Зоря: Сапутін — Вантух, Батагов, Імереков, Бутко — Бражко — Антюх (Хлань, 63), Булеца, Мишньов (Погорілий, 78), Русин — Нагнойний (Герреро, 46).

Попередження: Скляр, Рамірес — Вантух, Булеца.

Вилучення: Рамірес, 72 (друга жовта).