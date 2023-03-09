Поки найвидовищніший матч 1/8 Ліги Європи був зіграний на Штадіон Ан дер Альтен Фьорстерай в Берліні, де Уніон приймав бельгійський Юніон Сент-Жилуаз. 

Команди розписали бойову нічию та перенесли з'ясування стосунків на наступний тиждень. Матч-відповідь відбудеться за тиждень — 16 березня.

 

Уніон — Юніон 3:3
Голи: Юранович, 42, Кнохе, 69, Міхель, 89 — Боніфейс, 28, 72, Вертессен, 58