Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 9 березня 2023 року, 19:45.

Поки найвидовищніший матч 1/8 Ліги Європи був зіграний на Штадіон Ан дер Альтен Фьорстерай в Берліні, де Уніон приймав бельгійський Юніон Сент-Жилуаз.

Команди розписали бойову нічию та перенесли з'ясування стосунків на наступний тиждень. Матч-відповідь відбудеться за тиждень — 16 березня.

Уніон — Юніон 3:3

Голи: Юранович, 42, Кнохе, 69, Міхель, 89 — Боніфейс, 28, 72, Вертессен, 58