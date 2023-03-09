У своєму останньому матчі українці розійшлися миром з голландцями в рамках відбору ЧС-2024.
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09 березня 2023, 22:58
УЄФА на своєму офіційному сайті оновив рейтинг національних команд з футзалу.
Згідно з оновленими даними, збірна України, як і раніше, входить до десятки найсильніших національних команд, але "синьо-жовті" втратили один рядок, опустившись на шосте місце, пропустивши Хорватію.
Найкращою збірною, як і раніше, є Португалія, за якою йдуть країна 404 та Іспанія.
Топ-10:
1. Португалія — 2697,016 очка
2. крана 404 — 2547,159
3. Іспанія — 2494,422
4. Казахстан — 2344,395
5. Хорватія — 2035,784
6. Україна — 2010,147
7. Азербайджан — 1977,359
8. Сербія — 1945,646
9. Грузія — 1924,716
10. Словенія — 1891,854
Нагадаємо, у своєму останньому матчі Україна поділила очки з Нідерландами у груповому етапі відбірного циклу ЧС-2024.
Проте команда Олександра Косенка посіла перше місце у групі та вийшла в еліт-раунд кваліфікації ЧС-2024.