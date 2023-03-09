Футзал

У своєму останньому матчі українці розійшлися миром з голландцями в рамках відбору ЧС-2024.

УЄФА на своєму офіційному сайті оновив рейтинг національних команд з футзалу.

Згідно з оновленими даними, збірна України, як і раніше, входить до десятки найсильніших національних команд, але "синьо-жовті" втратили один рядок, опустившись на шосте місце, пропустивши Хорватію.

Найкращою збірною, як і раніше, є Португалія, за якою йдуть країна 404 та Іспанія.

Топ-10:

1. Португалія — 2697,016 очка

2. крана 404 — 2547,159

3. Іспанія — 2494,422

4. Казахстан — 2344,395

5. Хорватія — 2035,784

6. Україна — 2010,147

7. Азербайджан — 1977,359

8. Сербія — 1945,646

9. Грузія — 1924,716

10. Словенія — 1891,854

Нагадаємо, у своєму останньому матчі Україна поділила очки з Нідерландами у груповому етапі відбірного циклу ЧС-2024.

Проте команда Олександра Косенка посіла перше місце у групі та вийшла в еліт-раунд кваліфікації ЧС-2024.