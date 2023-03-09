Ліга Європи

Український універсал провів на полі 63 хвилини, після чого його замінили.

Арсенал у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи в гостях зіграв внічию з лісабонським Спортінгом (2:2).

У цьому матчі у стартовому складі "канонірів" на поле вийшов український захисник Олександр Зінченко, який відіграв 63 хвилини, після чого його замінили. За цей час українець отримав жовту картку.

Статистичний портал Whoscored оцінив дії 26-річного українця у 7 балів, що є середньою оцінкою у матчі. Найкращим на полі був Букайо Сака – 8,3 бала.

Портал SofaScore поставив українцеві 7,2 бали, що також є середньою оцінкою. Найкращим був той самий Сака — 7,8 балів.

Цього сезону Зінченко провів 24 матчі, в яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Спортінг — Арсенал.