Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 9 березня 2023 року, 19:45.
Баєр — Ференцварош, Getty Images
09 березня 2023, 23:45
Леверкузенський Баєр у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи на своєму полі впевнено обіграв угорський Ференцварош із рахунком 2:0.
Перемогу німецькому клубу забезпечили забиті м'ячі у виконанні Демірбая та Тапсоби.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Баєр — Ференцварош в 1/8 фіналу Ліги Європи-2022/23:
Баєр — Ференцварош 2:0
Голи: Демірбай, 10, Тапсоба, 86.