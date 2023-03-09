Леверкузенський Баєр у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи на своєму полі впевнено обіграв угорський Ференцварош із рахунком 2:0.

Перемогу німецькому клубу забезпечили забиті м'ячі у виконанні Демірбая та Тапсоби.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Баєр — Ференцварош в 1/8 фіналу Ліги Європи-2022/23:

Баєр — Ференцварош 2:0
Голи: Демірбай, 10, Тапсоба, 86.