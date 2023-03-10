Ліга Європи

Португалець відзначився голом та асистом у матчі проти Бетіса.

Манчестер Юнайтед у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи на своєму полі впевнено обіграв Бетіс (4:1).

У складі "червоних дияволів" результативним ударом та гольовою передачею відзначився півзахисник Бруну Фернандеш.

За інформацією Squawka, 28-річний португалець став найкращим гравцем єврокубкового турніру з сезону-2019/20 за кількістю голів та гольових передач.

На даний час на рахунку Фернандеша 14 забитих голів та 10 результативних передач.

Нинішнього сезону Бруну провів 40 поєдинків, у яких забив сім голів та віддав 11 асистів.