Португалець відзначився голом та асистом у матчі проти Бетіса.
Бруну Фернандеш, Getty Images
10 березня 2023, 00:15
Манчестер Юнайтед у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи на своєму полі впевнено обіграв Бетіс (4:1).
У складі "червоних дияволів" результативним ударом та гольовою передачею відзначився півзахисник Бруну Фернандеш.
За інформацією Squawka, 28-річний португалець став найкращим гравцем єврокубкового турніру з сезону-2019/20 за кількістю голів та гольових передач.
На даний час на рахунку Фернандеша 14 забитих голів та 10 результативних передач.
Нинішнього сезону Бруну провів 40 поєдинків, у яких забив сім голів та віддав 11 асистів.