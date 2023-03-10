Ліга Європи

Український захисник забив класний гол у ворота голландського клубу.

Донецький Шахтар у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи зіграв внічию з голландським Феєнордом (1:1).

Статистичний портал WhoScored оцінив дії футболістів у цьому поєдинку і найкращим на полі серед усіх гравців був захисник "гірників" Ярослав Ракицький, який отримав 7,4 бали.

Найгіршим на полі, якщо не брати до уваги тих, хто вийшов на поле, був воротар Феєнорда — Тімон Велленройтер — 5,9 балів.

Портал SofaScore найкращими на полі визначив захисника "гірників" Миколу Матвієнка та автора голу у голландського клубу — Есекіеля Едуардо Бульяуде, який вийшов на заміну — 7,4 бали.

Нагадаємо, матч-відповідь між Шахтарем та Феєнордом пройде в Нідерландах, 16 березня, о 19:45 за київським часом.