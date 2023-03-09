Україна

Хорват отримав нову посаду.

Директор Шахтаря з футболу Дарійо Срна вказаний на офіційному сайті клубу спортивним директором. При цьому офіційно про зміну посади не повідомлялось.

Тим часом посада директора з футболу більше не зазначається в профілі клубу.

Цікаво, що в профілі Дарійо на сайті "гірників" вказано, що він обіймає посаду спортивного директора від 2020 року.

Раніше повідомлялось, що фанати Арсенала погрожували смертю Срні після трансферу Мудрика в Челсі.