Хорват отримав нову посаду.
ДАРІйО СРНА, ФК ШАХТАР
09 березня 2023, 21:00
Директор Шахтаря з футболу Дарійо Срна вказаний на офіційному сайті клубу спортивним директором. При цьому офіційно про зміну посади не повідомлялось.
Тим часом посада директора з футболу більше не зазначається в профілі клубу.
Цікаво, що в профілі Дарійо на сайті "гірників" вказано, що він обіймає посаду спортивного директора від 2020 року.
Раніше повідомлялось, що фанати Арсенала погрожували смертю Срні після трансферу Мудрика в Челсі.