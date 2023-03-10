Ліга Європи

Слова аргентинця після звитяги в матчі Ліги Європи.

Захисник Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес прокоментував перемогу над Бетісом (4:1) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Ми зробили чудову роботу, особливо у другому таймі. Створили багато моментів та забили чотири голи. Це хороший результат, але протистояння ще не закінчено, так що ми повинні зберегти концентрацію і добре підготуватися до матчу-відповіді.

Цей матч показав, хто ми. Ми завжди хочемо перемагати. Ми не були собою в матчі з Ліверпулем. Так, це був шок, бо матч завершився з дуже поганим для нас рахунком. Ми сказали те, що мали сказати. Тепер треба рухатись далі", – сказав захисник Манчестер Юнайтед.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу МЮ — Бетіс.