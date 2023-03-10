Ліга Європи

Наставник "канонірів" поділився своїми думками після гри зі Спортінгом.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував нічийний результат у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти лісабонського Спортінга (2:2).

"Коли ви пропускаєте два невдалі голи, як це було зараз далеко від дому в Європі, дуже складно досягти того позитивного результату, на який ми розраховували. Я думаю, що у грі були різні фази, особливо тому, що ми втрачали занадто багато м'ячів, занадто багато простих м'ячів на своїй половині, і ми дали їм надію і дали їм можливість використати моменти, в яких вони хороші. У передній лінії у нас був деякий позитивний момент, тому що ми показали велику стійкість, щоб повернутися в гру, але нам потрібно набагато краще захищатися у своєму штрафному майданчику, і ми повинні бути кращими у матчі-відповіді, щоб перемогти.

Ми не відмовилися від Ліги Європи, і нам довелося зіткнутися з кількома проблемами, які ми мали в останні кілька днів, коли ми втратили кілька гравців. Ми втратили кількох нападаючих, але в цьому турнірі, якщо ви хочете пройти, вам доведеться пройти через важкі моменти. Ми знали, що ми живі, все ще попереду на Емірейтс, і, сподіваюся, ми гратимемо краще і заслужимо перемогу.

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Ми пропускаємо надто багато простих голів, і ми говорили про важливість стандартів, особливо в турнірі, де ви граєте або ні. Ми недостатньо добре захищалися у цьому матчі, і нам потрібно краще грати проти наших суперників.

Останнім часом ми мали багато емоційних ігор, і ми внесли багато змін, а це означає, що згуртованість вимагає деякого часу. Ви могли відчути, що у перші 10-15 хвилин нам потрібен був час, щоб адаптуватися та клацнути, але якщо ми їх не цього не зробимо, ніколи нічого не станеться”, — наводить слова Артети прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Спортінг — Арсенал.