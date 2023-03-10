Капітан Арсеналу висловився після важкої нічиєї зі Спортінгом.
ГРАНІТ ДЖАКА, GETTY IMAGES
10 березня 2023, 11:43
Півзахисник Арсеналу Граніт Джака прокоментував нічию зі Спортінгом (2:2) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.
"Знали, що матч не буде простим. Спортінг має хорошу команду, хороших гравців, гарну тактику.
Ми приймаємо цю нічию і сподіваюся, що нам вдасться завершити справу в Лондоні", – сказав півзахисник Арсеналу.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Спортінг — Арсенал.