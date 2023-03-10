Ліга Європи

Капітан Арсеналу висловився після важкої нічиєї зі Спортінгом.

Півзахисник Арсеналу Граніт Джака прокоментував нічию зі Спортінгом (2:2) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Знали, що матч не буде простим. Спортінг має хорошу команду, хороших гравців, гарну тактику.

Ми приймаємо цю нічию і сподіваюся, що нам вдасться завершити справу в Лондоні", – сказав півзахисник Арсеналу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Спортінг — Арсенал.