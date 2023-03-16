Ліга Європи

Football.ua представляє анонс поєдинків плей-оф другого за значимістю європейського кубка.

У четвер, 16 березня, відбудуться другі матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Звичайно, увага українських вболівальників прикута до поєдинку, який відбудеться у Роттердамі між донецьким Шахтарем і Феєнордом.

Нагадаємо, на цій стадії буде зіграно вісім матчів. Вісім команд пройдуть у чвертьфінал. Жеребкування цієї стадії змагань відбудеться 17 березня. Перші матчі зіграють 13 квітня, матчі-відповіді — 20 квітня.

Бетіс — Манчестер Юнайтед

Четвер, 16 березня, 19:45. Беніто Вільямарін (Севілья). Арбітр — Срджан Йованович (Сербія). Пряма трансляція на Megogo.

Рахунок першого матчу — 1:4

Результат першого матчу майже не залишає шансів Бетісу. Тиждень тому команда Пеллегріні поступилася розлюченому МЮ, якого принизили на Енфілді (0:7), з рахунком 1:4. В першому таймі команди обмінялись голами, але у другій половині зустрічі манкуніанці знищили суперника. До речі, в тому поєдинку свій перший гол за МЮ в ЛЄ забив новачок команди Ваут Веггорст.

На вихідних і Манчестер, і Бетіс не змогли здобути перемоги у внутрішніх чемпіонатах. "Червоні дияволи" розіграли суху нічию з Саутгемптоном, а Бетіс не втримав перемогу над Вільярреалом.

Орієнтовні склади:

Бетіс: Браво — Аднан, Пеззела, Феліпе, Абнер — Родрігес, Карвалью — Енріке, Хоакін, Хуанмі — Перес.

МЮ: Де Хеа — Ван-Біссака, Варан, Мартінес, Маласія — Каземіро, Фред — Антоні, Фернандеш, Санчо — Веггорст.

Не зіграють: Фекір — ван де Бек, Еріксен, Гарначо.

прогноз 2:2

Феєнорд — Шахтар

Четвер, 16 березня, 19:45. Де Кейп (Роттердам). Арбітр — Хіль Мансано (Іспанія). Пряма трансляція на Megogo.

Рахунок першого матчу — 1:1

Анонс цього матчу читайте в окремому матеріалі Football.ua.

Орієнтовні склади:

Феєнорд: Велленройтер — Педерсен, Гертрейда, Ганцко, Гартман - Віффер, Кекчю — Джаханбаш, Шуманські, Ідріссі — Даніло.

Шахтар: Трубін — Тейлор, Матвієнко, Ракицький, Топалов — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Криськів — Траоре.

Не зіграють: Бейлоу, Тімбер, Волемарк.

прогноз 1:1 прохід Шахтаря

Фенербахче — Севілья

Четвер, 16 березня, 19:45. Sukru Saracoglu Stadium (Стамбул). Арбітр — Майкл Олівер (Англія). Пряма трансляція на Megogo.

Рахунок першого матчу — 0:2

Севілья, яка знаходиться в жахливій формі, дещо здивувала тиждень тому, впевнено перегравши Фенербахче з рахунком 2:0. Хоча хтось ще дивується успіхам андалусійців у Лізі Європи?

Не сказати, що турки в чисту програли іспанцям, вони мали чудові гольові можливості, але реалізувати їх не зуміли. Як мінімум на один м'яч вони заслужили.

На вихідних Севілья обіграла конкурента в боротьбі за виживання в Ла Лізі (Альмерію 2:1) та піднялась на декілька щаблів уверх. Натомість Фенер не грав цими вихідними, а готувався до матчу-відповіді з Севільєю. Тому очікуємо, що втримати переможний рахунок підопічним Сампаолі буде вкрай непросто.

Орієнтовні склади:

Фенербахче: Байиндир — Азіз, Акайдин, Салаї - Кадіоглу, Кахведжи, Аран, Креспо, Осей-Семюел — Валенсія, Батшуаї.

Севілья: Дмітрович — Ньязу, Гудель, Теллес — Навас, Фернандо, Ракитич, Анунья — Хіль, Олівер — Ен-Несирі.

Не зіграють: Рерик, Маркао.

прогноз 2:1

Фрайбург — Ювентус

Четвер, 16 березня, 19:45. Європа-парк-Штадіон (Фрайбург). Арбітр — Сердар Гозюбийк (Нідерланди). Пряма трансляція на Megogo.

Рахунок першого матчу — 0:1

Ювентус підтверджує статус одного з головних фаворитів Ліги Європи. На минулій стадії змагань туринці пройшли Нант, тепер на черзі Фрайбург. В першому матчі "бьянконері" статистично знищили опонента, але забили лише раз — відзначився Ді Марія, для якого це четвертий гол у двох останніх матчах Ліги Європи.

На вихідних Юве і Сампдорія влаштували гольову феєрію в матчі чемпіонату. Переможцем з перестрілки вийшла туринська команда — 4:2. Своєю чергою, Фрайбург вирвав перемогу у кризового Гоффенгайма — 2:1.

Орієнтовні склади:

Фрайбург: Флеккен - Сідійя, Гінтер, Лінхарт - Кюблер, Еггештайн, Хефлер, Гюнтер — Салай, Хелер, Гріфо.

Ювентус: Щесни — Де Шильо, Ругані, Данило — Куадрадо, Міретті, Локателлі, Рабьо, Костич — Ді Марія, Влахович.

Не зіграють: Кьере — Мілік, Сандро, Погба.

Арсенал — Спортінг

Четвер, 16 березня, 22:00. Емірейтс Стедіум (Лондон). Арбітр — Матео Лаос (іспанія). Пряма трансляція на Megogo.

Рахунок першого матчу — 2:2

Тиждень тому Спортінг встояв перед навалою Арсеналу і зумів зафіксувати вигідний рахунок перед матчем-відповіддю — 2:2. Попри перевагу Арсеналу, португальці навіть мали шанс виграти, але не зуміли втримати переможний рахунок.

До матчу в Лондоні Спортінг підходить у піднесеному настрої. На вихідних "леви" впевнено переграли Боавішту в чемпіонаті, що допомогло ще впевненіше почуватись на четвертій сходинці португальської Ліги.

Арсенал також розгромив опонента у внутрішньому чемпіонаті. Під каток команди Артети потрапив Фулгем. "Гармаші" забезпечили переможний рахунок ще у першому таймі. Що цікаво, хет-трик із асистів оформив новачок команди Леандро Троссар.

Орієнтовні склади:

Арсенал: Тернер — Томіясу, Саліба, Ківьор, Зінченко — Вієйра, Томас, Джака — Нельсон, Мартінеллі, Сміт-Роу.

Спортінг: Адан — Діоманте, Котс, Інасіо — Ешгаю, Гонсалвеш, Угарте, Сантош — Трінкао, Едвардс — Паулінью.

Не зіграють: Ельнені — Браганса.

прогноз 3:0

Реал Сосьєдад — Рома

Четвер, 16 березня, 22:00. Реале Арена (Сан-Себастьян). Арбітр — Іштван Ковач (Румунія). Пряма трансляція на Megogo.

Рахунок першого матчу — 0:2

Впевнена перемога Роми в першому матчі, безумовно, робить римську команду фаворитом у цьому двоматчевому протистоянні. До того ж форма сансебастьянців як мінімум не вражає — баски не можуть перемогти вже п'ять матчів поспіль у всіх змаганнях. Так, на вихідних підопічні Альгуасіля не змогли втримати перемогу над Мальоркою, і дуже близькі до того, що не втриматись на четвертій лігочемпіонівській сходинці.

Рома на вихідних як мінімум здивувала своїх прихильників. Вдома римляни поступились Сассуоло (3:4), який бовтається в середині турнірної таблиці. Загалом, результати римлян вкрай нестабільні. Тому не виключаємо, що в цьому матчі можуть бути сюрпризи.

Орієнтовні склади:

Реал: Реміро — Зубельдіа, Ле Норман, Ріко — Меріно, Зубіменді, Ільярраменді — Сільва, Кубо — Серлот.

Рома: Патрісіу — Ібаньєс, Смоллінг, Манчіні — Кардсроп, Крістанте, Матич, Спінаццола — Ель-Шаараві, Дібала — Абрагам.

Не зіграють: Садік, Елустондо, Меркеланс — Дарбо, Солбаккен, Пеллегріні, Белотті, Льоренте.

прогноз 1:1

Юніон — Уніон

Четвер, 16 березня, 22:00. Лотто Парк (Андерлехт). Арбітр — Хосе Санчес Мартінес (Іспанія). Пряма трансляція на Megogo.

Рахунок першого матчу — 3:3

Однозначно поки протистояння німців і бельгійців — найяскравіше на цій стадії змагань. Мало того, що команди грали в групі та здобули по мінімальній виїзній перемозі кожна (1:0), так ще й влаштували таку перестрілку в 1/8 фіналу.

Загалом, спостерігати як за Уніоном, так і за Юніоном дуже цікаво. Жодна з команд не хапає зірок з неба, але має ресурс та міцний склад, щоб здивувати футбольне товариство в цьому турнірі.

На вихідних Уніон зіграв внічию з Вольфсбургом — 1:1, а Сент-Жилуа здобув виїзну перемогу над лідером чемпіонату Бельгії Гентом — 2:1.

Орієнтовні склади:

Юніон: Моріс - Кандусс, Берджесс, Гейден - Ньюкоп, Амані, Ель-Аззузі, Лайнен, Лапуссен — Вертессен, Боніфас.

Уніон: Роннов - Духі, Кнох, Лейте — Триммель, Торсбю, Хедіра, Хаберер, Юранович — Беккер, Беренс.

Не зіграють: Шефер.

Ференцварош — Баєр

Четвер, 16 березня, 22:00. Пушкаш Арена (Будапешт). Арбітр — Артур Діаш (Португалія). Пряма трансляція на Megogo.

Рахунок першого матчу — 0:2

Попри складнощі в чемпіонаті Німеччини, Баєр підтвердив, що вважається одним з фаворитів на перемогу в Лізі Європи. На минулій стадії змагань "фармацевти" пройшли Монако, а тепер зробили вагомий крок до виходу у чвертьфінал, перегравши Ференцварош у першому поєдинку.

Власне, переможна серія леверкузенців у всіх змаганнях вже досягла 3 матчів, крім того, вони не програють загалом 5 матчів поспіль. Зокрема, на вихідних Баєр здобув виїзну перемогу над Вердером (3:2). Своєю чергою, Ференц вдома поступився Пушкаш Академі. Загалом, команда російського тренера черчесона не перемагає три матчі поспіль.

Орієнтовні склади:

Ференцварош: Дібус — Ботка, Абена, Кнустер, Чивич — Закаріассен, Есіті, Вечеї — Маркіньос, Ммае, Траоре.

Баєр: Градецькі — Коссуну, Та, Тапсоба — Фрімпонг, Амірі, Демірбай, Інкап'є — Діабі, Азмун, Вірц.

Не зіграють: Бешич — луньов, Арангіс.

прогноз 1:3