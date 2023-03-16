Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють лондонський Арсенал та лісабонський Спортінг.

Лондонський Арсенал та лісабонський Спортінг зіграють на Емірейтс у рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА на тлі нічиєї в першій грі — 2:2.

Мікель Артета залучив до стартового складу Томіясу та Габріела до лінії захисту, тоді як у рамці воріт зіграє Рамсдейл, а Жезус очолить атаку.

Рубен Аморім вирішив використати з перших хвилин Діоманде в трійці захисту, тоді як Угарте долучиться до центральної лінії.

Арсенал: Рамсдейл — Томіясу, Саліба, Габріел, Зінченко — Вієйра, Жоржиньйо, Джака — Нельсон, Жезус, Мартінеллі.

Запасні: Тернер, Гілсон, Тірні, Б. Вайт, Парті, Сака, Едегор, Сміт-Роу, Ківьор, Голдінг, Троссар.



Спортінг: Адан — Сен Жюст, Діоманде, Інасіу — Ешгаю, Гонсалвеш, Угарте, Рейс — Едвардс, Паулінью, Трінкан.

Запасні: Ісраел, Александропулос, Сантуш, Нету, Рошинья, Іссахаку, Танлонго, Гомес, Кабрал, Шерміті, Фернандеш, Ессугу.



Гра Арсенал — Спортінг почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.