Результати матчів 1/8 фіналу Ліги Європи.
Душан Влахович, GETTY IMAGES
16 березня 2023, 21:47
Визначилось чотири перших учасники 1/4 фіналу Ліги Європи сезону-2022/23. Ними стали Манчестер Юнайтед, Феєнорд, Севілья і Ювентус.
Манчестер Юнайтед повторно здолав Бетіс. Після домашніх 4:1 манкуніанці обмежились мінімальною перемогою 1:0 на полі суперника. Єдиний гол в поєдинку на рахунку Рашфорда.
Бетіс — Манчестер Юнайтед 0:1 (загальний рахунок 1:5)
Гол: Рашфорд, 56.
Феєнорд розгромив Шахтар в Роттердамі. Українська команда поступилась з рахунком 0:7. Звіт про цей матч читайте в окремому матеріалі на Football.ua.
Феєнорд — Шахтар 7:1 (загальний рахунок 8:2)
Голи: Хіменес, 9, Кокджу, 24,38, Ідріссі, 49, 60, Джаханбахш, 64, Данілу, 67 — Келсі, 87.
Гандикап у два голи на своєму полі допомогли Севільї пройти Фенербахче. Іспанці поступились в Туреччині 0:1, але за сумою двох поєдинків крокують у чвертьфінал.
Фенербахче - Севілья 1:0 (загальний рахунок 1:2)
Гол: Валенсія, 41 (з пенальті).
Ювентус повторно здолав Фрайбург. Гол Влаховича з пенальті визначив долю протистояння, а К'єза поставив масну крапку в італо-німецькому двобої.
Фрайбург — Ювентус 0:2 (загальний рахунок 0:3)
Гол: Влахович, 45 (з пенальті), К'єза, 90+5.
Також сьогодні відбудеться ще 4 матчі. Всі стартують о 22:00. Реал Сосьєдад — Рома, Юніон — Уніон, Ференцварош — Баєр і Арсенал — Спортінг.