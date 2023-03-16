Ліга Європи

Результати матчів 1/8 фіналу Ліги Європи.

Визначилось чотири перших учасники 1/4 фіналу Ліги Європи сезону-2022/23. Ними стали Манчестер Юнайтед, Феєнорд, Севілья і Ювентус.

Манчестер Юнайтед повторно здолав Бетіс. Після домашніх 4:1 манкуніанці обмежились мінімальною перемогою 1:0 на полі суперника. Єдиний гол в поєдинку на рахунку Рашфорда.

Бетіс — Манчестер Юнайтед 0:1 (загальний рахунок 1:5)

Гол: Рашфорд, 56.

Феєнорд розгромив Шахтар в Роттердамі. Українська команда поступилась з рахунком 0:7. Звіт про цей матч читайте в окремому матеріалі на Football.ua.

Феєнорд — Шахтар 7:1 (загальний рахунок 8:2)

Голи: Хіменес, 9, Кокджу, 24,38, Ідріссі, 49, 60, Джаханбахш, 64, Данілу, 67 — Келсі, 87.

Гандикап у два голи на своєму полі допомогли Севільї пройти Фенербахче. Іспанці поступились в Туреччині 0:1, але за сумою двох поєдинків крокують у чвертьфінал.

Фенербахче - Севілья 1:0 (загальний рахунок 1:2)

Гол: Валенсія, 41 (з пенальті).

Ювентус повторно здолав Фрайбург. Гол Влаховича з пенальті визначив долю протистояння, а К'єза поставив масну крапку в італо-німецькому двобої.

Фрайбург — Ювентус 0:2 (загальний рахунок 0:3)

Гол: Влахович, 45 (з пенальті), К'єза, 90+5.

Також сьогодні відбудеться ще 4 матчі. Всі стартують о 22:00. Реал Сосьєдад — Рома, Юніон — Уніон, Ференцварош — Баєр і Арсенал — Спортінг.