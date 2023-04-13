Ліга Європи

Француз готовий до матчу Ліги Європи.

Півзахисник Ювентуса Поль Погба потрапив у заявку команди на перший матч 1/4 фіналу Ліги Європи проти Спортінга.

Матч Ювентус — Спортінг відбудеться сьогодні, початок — о 22:00.

Цього сезону у Погба лише два матчі за Ювентус. Першу гру після повернення він зіграв 28 лютого, після чого отримав чергову травму.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що керівництво Ювентуса роздратовано систематичними травмами свого хавбека Поля Погба, тому француза хочуть продати влітку.

Директор туринського клубу Франческо Кальво спростував цю інформацію.