Україна

Мотиваційна промова легіонера Руху перед матчем зі столичною командою.

Бразилець Бренер Таллес поділився очікуваннями від матчу Руху проти Динамо у 21-му турі УПЛ.

"Минулу гру пропускав через ушкодження, але зараз я вже знову перебуваю в повноцінному тренувальному процесі. Почуваю себе добре, фізичний стан повернувся до колишніх кондицій, ушкодження залікував, тож готуюся разом з усіма до поєдинку з Динамо.

Хочу допомогти команді в матчі з дуже сильним суперником. Динамо в усьому світі традиційно асоціюють з Україною та її футболом. Але ми наполегливо готуємося та готові дати бій киянам. Я особисто сподіваюся на позитивний результат", — цитує футболіста офіційний сайт Руху.

Нагадаємо, матч Рух — Динамо відбудеться 14 квітня, о 15:00 за київським часом.

Раніше ми писали, що Луческу планує поїхати з Динамо на матч проти Руху.